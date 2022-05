Lazio, Sarri non vuole disattenzioni: lo scopo è sorpassare la Roma

Molto probabilmente il Chelsea avrà un nuovo proprietario. Una cooperativa guidata da Todd Boehly, comproprietario dei LA Dodgers, e sostenuta da Clearlake Capital, ha firmato un contratto per l’acquisizione del Chelsea per 4 miliardi di sterline. L’operazione potrà essere perfezionata solo in seguito all’approvazione del governo britannico e della Premier League. Come riporta il Telegraph, la firma è avvenuta dopo «una settimana di intense trattative». L’imprenditore russo Roman Abramovich aveva preso la decisione di mettere in vendita il club in seguito all’invasione dell’Ucraina, che ha messo in difficoltà gli affari all’estero di numerosi oligarchi. La stessa società era stata colpita in parte dalle sanzioni. E’ giunta anche la conferma di questo accordo dal club, nella quale precisa che il valore dell’operazione è pari a 4,25 miliardi di sterline, ovvero circa 5 miliardi di euro. Il Chelsea ha spiegato che i nuovi proprietari pagheranno 2,5 miliardi di sterline per l’acquisto di azioni mentre impegneranno altri 1,75 miliardi di sterline nello stadio, nell’accademia, nel team femminile e nella Chelsea Foundation. La società inglese ha confermato che le somme saranno depositate in un conto bancario congelato nel Regno Unito e che Abramovich donerà tutti i guadagni in beneficenza. L’annuncio è arrivato a tre settimane dalla scadenza dell’attuale licenza operativa del club, prevista il 31 maggio.

