Il Messaggero| Milinkovic si allontana dalla Juve, ma niente rinnovo oltre il 2024

Secondo quanto riportato da Il Messaggero il futuro di Milinkovic-Savic sarà lontano da Torino e dalla Juventus. Alle voci che vorrebbero il centrocampista della Lazio desideroso di unirsi alla squadra di Allegri ha risposto, ancora una volta, Lotito: “Sergej non è in vendita e come ha detto Sarri non andrà alla Juventus di certo“. Milinkovic e il procuratore, Kezman, lo sanno e non vogliono un braccio di ferro. Tuttavia, il rinnovo oltre il 2024 non arriverà e per questo la Lazio uno sguardo alle offerte dall’estero lo ha. PSG e Manchester United sono sulle tracce del centrocampista con 65-70 milioni sul piatto. I soldi della sua cessione, infatti, alla Lazio servirebbero per rifondare la squadra.

