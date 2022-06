Carnesecchi-Lazio, parla l’ex portiere Frezzolini: “Ha grandi qualità ed è coraggioso. L’infortunio? È dispiaciuto, ma ha detto che…”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex portiere della Lazio oggi preparatore degli estremi difensori dell’Atalanta Giorgio Frezzolini, ha parlato della situazione legata a Marco Carnesecchi. Il portiere di proprietà proprio del club bergamasco, è da tempo sulla lista degli obbiettivi dei biancocelesti, alla ricerca di un uomo tra i pali dopo l’addio di Strakosha. Se prima il giovane classe 2000 era la prima scelta del club capitolino, oggi le sue quotazione sono un pò diminuite visto l’infortunio alla spalla rimedito in Nazionale Under21, che lo terrà fuori per alcuni mesi.

Questo il giudizio di Frezzolini:

“Carnesecchi lo abbiamo preso dal Cesena perché avevamo visto che aveva grandi qualità, poi chiaramente allenandolo tutti i giorni si sono notate ancora di più. Ha caratteristiche che è difficile trovare in ragazzi della sua età, è balzato subito all’occhio come portiere. Perché l’Atalanta ha puntato su altri? Il club voleva fargli fare tutte le tappe, lui ne ha già saltate alcune, come la Lega Pro, andando subito in Serie B proprio per le sue qualità. Ha fatto tre campionati ad a livello altissimo, quindi il percorso è stato corretto. La società poi ha voluto investire su Musso, ma ha sempre tenuto conto della crescita del ragazzo, lo ha fatto maturare per poi decidere cosa fare. Lui ha letture importanti è molto bravo nel leggere e riconoscere il gioco. Anche con i piedi è molto bravo, calcia tranquillamente da area ad area: ha una lunga gittata, quest’anno ha fatto fare 2 o 3 gol alla Cremonese. E’ un portiere con grande coraggio, sia nelle uscite, sia in porta. Deve migliorare sicuramente, ma è già ad un livello alto. Per l’infortunio è dispiaciuto, ma lui è forte e mi ha detto che è ancora più carico di prima. Rispetto al giorno dell’infortunio comunque è migliorato e continua a migliorare, domani tornerà e avrà gli esami“

