Calciomercato Lazio| Proposto Luis Suarez

Thomas Strakosha è stato per anni uno dei punti fermi della formazione biancoceleste. Questa appena conclusa è stata l’ultima stagione con l’aquila sul petto in quanto ha deciso di non rinnovare il contratto, anche per cambiare aria. Si pensava che fosse praticamente certo il suo arrivo in Premier League, nello specifico al Fulham. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, però, questo accordo ancora non arriva. Anzi, sembra che il club inglese non sia l’opzione preferita del portiere.

Nothing has changed between Fulham and Thomas Strakosha, as things stand. No agreement on personal terms and it’s not player’s favorite option. 🇦🇱 #transfers

Deal in place for another Albanian player Kristjan Asllani who’s one step away from joining Inter from Empoli.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022