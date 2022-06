Calciomercato Lazio, dalla Spagna confermano: “Mario Gila ha scelto i biancocelesti”

La Lazio si sta muovendo per regalare un difensore a Sarri. Si tratta di Mario Gila, 21enne del Real Madrid che, come annunciato da MARCA.com, lascerà i blancos in estate. Sempre stando al quotidiano spagnolo, sul difensore si sono mosse con insistenza il Getafe e la Lazio, oltre ad aver suscitato interesse nel Celta Vigo, nel Rayo Vallecano e nel Sassuolo: il difensore avrebbe scelto di sposare i colori biancocelesti e i due club starebbero limando i dettagli del trasferimento.

Marca.com ha riportato ulteriori dettagli della trattativa: “Il contratto di Gila con il Real Madrid scade nel 2024 e il suo cartellino è stato valutato intorno ai 10 milioni di euro. La Lazio è convinta di poterlo acquistare per cinque milioni con il Real Madrid che manterrà il 50% del cartellino. Il Getafe cercava un modo per ridurre in una certa misura quella cifra. La proposta italiana era migliore, il difensore ha scelto quella con cui si sente più convinto su tutti i livelli, privilegiando lo sviluppo sportivo.” Dunque, salvo imprevisti, il difensore dovrebbe approdare a Roma.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: