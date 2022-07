Zaccagni in conferenza stampa: “Il mister mi chiede di attaccare più la porta. Casale e Cancellieri due talenti”

Prosegue il ritiro di preparazione della Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Per la prima volta Mattia Zaccagni è riuscito a prenderne parte, visto il suo arrivo all’ultimo giorno di mercato nell’estate 2021. Questo è solo uno dei temi che l’esterno ex Hellas Verona ha toccato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

”Sono arrivato alla Lazio con la testa giusta, sapevo di dover dare sempre il massimo. È stata una stagione positiva, ma posso fare ancora di più.

Per raggiungere grandi obiettivi, bisogna curare i dettagli. Mister Sarri è molto attento ai particolari, quest’anno possiamo fare meglio rispetto alla scorsa stagione

Siamo consapevoli che quest’anno possiamo dare molto rispetto allo scorso anno. Il mio obiettivo è andare in doppia cifra, ma bisogna lavorare tanto prima di guardare i miei gol. Bisogna lavorare per gli obiettivi della squadra. Ci siamo rinforzati con ottimi giocatori, Casale e Cancellieri li conoscevo a Verona, sono due ottimi acquisti per noi, sono due ragazzi di grande talento.

Il mister mi chiede di attaccare di più la porta, proverò a migliorare ancora su questo aspetto

Sarà una stagione atipica ma anche per gli altri. Abbiamo ampliato la rosa, da quel punto di vista problemi non ne vedo. Fare il ritiro insieme a mister e squadra è una cosa importante, lo scorso anno sono arrivato l’ultimo giorno di mercato e mi sono messo a disposizione”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: