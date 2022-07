Calciomercato, Gianluca Di Marzio:” Primo calciatore italiano a vestire la maglia dell’Ajax “

Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere ancora in Serie A. L’attaccante della Nazionale piace molto alla Lazio e potrebbe essere il colpo finale del mercato biancoceleste. Belotti, che è stato cercato anche dal Toronto, vorrebbe rimanere in Italia e potrebbe quindi trasferirsi in biancoceleste per essere il vice-Immobile.

Belotti alla Lazio: la situazione

Stando alle ultime indiscrezioni, la Lazio starebbe pensando ad un clamoroso colpo in attacco in vista della prossima stagione. I biancocelesti starebbero infatti pensando ad Andrea Belotti. L’attaccante si è svincolato dal Torino al termine della scorsa stagione ed è ancora senza squadra. Accantonata la pista Mertens, quindi, il nome nuovo per l’attacco è quello del Gallo. Già nelle prossime ore infatti potrebbero esserci dei contatti tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage dell’attaccante, che piace anche a Roma e a Borussia Dortmund. Rimane da vedere se Belotti accetterebbe di fare la riserva dell’amico Immobile, ma la pista biancoceleste sembra essere davvero calda per l’ex attaccante del Torino.

