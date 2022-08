Anche Immobile esulta dopo il successo contro l’Inter: “Insieme, avanti così” – FOTO

Nel match con l’Inter Ciro Immobile non è riuscito a iscriversi alla lista dei marcatori, con l’attaccante biancoceleste che ieri sera ha più volte sfiorato il gol: nel primo tempo il suo sinistro è uscito di pochi centimetri, mentre nel secondo tempo Handanovic è riuscito a negargli la gioia del gol almeno in un paio di occasioni. Il capitano biancoceleste ha mostrato su Instagram la propria gioia per il successo contro l’Inter, scrivendo: “Insieme 💙 avanti così“.

