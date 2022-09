Lazio-Feyenoord, coro della Curva Nord per Maurizio Sarri

La Lazio sta giocando un grandissimo primo tempo nell’esordio europeo contro il Feyenoord: i biancocelesti al minuto 28′ erano già sul punteggio del 3-0. Una Lazio spumeggiante e spettacolare, come testimoniato dal coro della Curva Nord in favore di Maurizio Sarri. E’ stata una settimana delicata in casa Lazio, a seguito delle questioni legate al trattamento arbitrale ricevuto in questo inizio di Serie A, del quale aveva parlato Sarri in conferenza stampa ieri pomeriggio. In mattinata era arrivato a difesa della Lazio anche il comunicato della stessa Curva Nord, testimonianza di un ambiente sempre più compatto in vista della lunga stagione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: