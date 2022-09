Lazio-Feyenoord, Pedro all’Olimpico: “Andiamo ragazzi!” – FOTO

E’ iniziata l’Europa League della Roma, con gli uomini di Mourinho che hanno esordito in trasferta sul campo del Ludogorets. I giallorossi a sorpresa hanno perso in Bulgaria, con la gara che è terminata 2-1: prima il vantaggio dei bulgari con Cauly al minuto 72′, poi il pareggio della Roma con Shomurodov al minuto 85′. A decidere la gara è stato Nonato, con il gol del 2-1 realizzato al minuto 88′. Nell’altra gara del Gruppo C, il Betis ha battuto in trasferta l’HJK, con la sfida che è terminata 0-2.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: