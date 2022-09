MOVIOLA | De Burgos gestisce bene i due rigori per il Feyenoord: giusto annullare il secondo sul finale

Provedel 6 – Gara da spettatore non pagante con la rabbia per la doppietta subita da Gimenez nelle uniche due conclusioni subite in novanta minuti.

Hysaj 7 – Prestazione convincente dell’albanese che finalmente dimostra di poter essere un giocatore utile dopo le difficoltà della scorsa stagione. Copre e riparte per tutti i novanta minuti con estrema lucidità.

Gila 6,5 – Ottimo debutto dal primo minuto per lo spagnolo che gioca una partita semplice ma precisa. Spavento nel finale per un contatto che fortunatamente il var corregge la decisione dell’arbitro.

Romagnoli 7 – Sembrava poter godere di un turno di riposo e invece a sorpresa viene lanciato nella mischia. Guida l’esordio del compagno di reparto con serenità e personalità senza mai lasciare mezza occasione agli attaccanti olandesi.

Dal 73′ Patric 6 – Preferito a Casale per dare punti di riferimento al reparto.

Marusic 6,5 – Prima parte di gara in costante proiezione offensiva sfiorando anche la rete con una bella incursione in area avversaria. Nella ripresa rimane pià bloccato con la Lazio che entra in gestione della gara.

Dal 75′ Radu 6 – Bentornato in campo Stefan.

Vecino 7,5 – Sostanza, qualità e inserimenti. Gioca da interno ma è con l’esterno che costruisce la sua partita. Manda in porta Luis Alberto in apertura per il vantaggio e poi trova la prima rete in maglia biancoceleste per il 3-0.

Dal 69′ Milinkovic 6 – Entra con sufficienza perdendo due palloni in modo banale, sfiora la quinta rete trovando un reattivo Bijlow.

Cataldi 7 – Prende la squadra per mano dettando i tempi con maturità. Non perde mai un pallone, prova qualche verticalizzazione e protegge la difesa.

Luis Alberto 7,5 – Sblocca la partita dopo un bel triangolo con Vecino, prova in tutti i modi a far segnare Immobile ma pecca in precisione all’ultimo passaggio. Restituisce il favore all’uruguaiano nella ripresa.

Dal 69′ Basic 6 – Un paio di buone iniziative che testimoniano quanto il croato possa essere utile a questa squadra.

Felipe Anderson 7 – Gli basta una accelerazione per andare in porta e sigliare il raddoppio. Dopo il gol si mette al servizio dei compagni per aumentare il vantaggio.

Immobile 6,5 – Vuole segnare a tutti i costi ma non è il suo momento. Tra poca precisione sua e dei compagni non trova il gol, sarà per la prossima volta.

Dal 69′ Cancellieri 6 – Vuole mettersi in mostra e ci prova in tutti i modi, sfiora la rete in tap in e ci prova con qualche iniziativa personale.

Zaccagni 7 – Prestazione al servizio della squadra, generoso e intelligente. Prova in tutti i modi a servire Immobile, si deve accontentare con l’assist per Vecino.

All. Sarri 7 – Pratica Feyenoord archiviata nel primo tempo con una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. Esordio migliore in Europa League non poteva esserci, peccato giusto per le due reti subite.

