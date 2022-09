UEL | Conferenza Sarri: “Grande approccio, lucidità per 70′. Pedro? Valutiamo domani”. E su Marcos Antonio…

La Lazio, nel debutto stagionale in Europa League, batte 4-2 il Feyenoord. Il tecnico Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria: “Le miei sensazioni sono che abbiamo avuto un grande approccio ed una grande lucidità, pericolosità dell’avversario pari a zero per 70′, ma in Europa non possiamo scherzare 20, infatti ci abbiamo lasciato due gol che potrebbero essere importanti, solo questo rimprovero ai ragazzi. Marcos Antonio? Stavo per metterlo, poi mi ha chiesto il cambio Romagnoli; non mi sembrava neanche il caso di farlo giocare, quando l’alternativa è solo lui, inutile rischiare troppo. Pedro? Vediamo domani se riesce ad allenarsi in gruppo, a qual punto sarà pronto almeno per uno spezzone di partita, oggi aveva ancora un po’ di fastidio. Ho visto gli avversari giocare su livelli superiori rispetto al primo tempo di oggi, forse hanno pagato anche le alte temperature, oltre al fatto che abbiamo fatto molto meglio. Marcos Antonio gioca se trovo un posto per incastrarlo, con le sue caratteristiche fisiche dobbiamo fare attenzione a come inserirlo in un centrocampo, sono molto contento di come ha giocato.

