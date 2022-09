Focus on Football Medicine, Lotito: “La Lazio mette al centro la cura della persona e dell’atleta. Siamo il primo club a dar vita a questo tipo di congresso”

In vista del convegno Focus on Football Medicine, in programma da martedì 20 settembre allo stadio Olimpico, il presidente Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM:

“La valorizzazione del comparto medico del club è basilare. Qualsiasi attività sportiva necessita di prevenzione e, in caso di infortuni, di cure e di riabilitazione. Avere un centro sportivo dotato di un comparto medico all’avanguardia ti pone nella condizione di limitare traumi e rischi, poi laddove dovessero verificarsi si possono curare nel migliore dei modi per far tornare in campo l’atleta il prima possibile e nelle migliori condizioni.

La cura della salute è anzitutto una forma di rispetto verso la persona prima ancora che dell’atleta. Una persona è più tranquilla quando ha a disposizione uno staff che la tutela nella fase preventiva e riabilitativa e quando sa di essere assistita per recuperare il prima possibile da un trauma o anche solo per esprimere il proprio potenziale al 100%.

Abbiamo studiato con attenzione le dinamiche che determinano traumi, che sono spesso riconducibili addirittura alla postura. Così nel nostro centro sportivo abbiamo un posturologo, un podologo, uno studio di odontoiatria ed anche uno gnatologo, che si occupa della cura delle articolazioni di mandibola, mascella, lingua e denti. Abbiamo inoltre acquisito un macchinario che consente il recupero non con i carichi ma con un’attività “sospesa” e che aiuta anche nella fase preventiva, analizzando come un atleta corre o anche solo poggia il piede e studiando quindi un sistema che consenta di prevenire, curare e riabilitare.

Non dimentichiamo che la prevenzione e la gestione degli infortuni può influenzare la carriera, l’aspetto fisico e psicologico di ogni calciatore, evitando inoltre di privare la squadra di elementi essenziali nella rosa.

Ci sono tante dinamiche che incidono in un risultato sportivo e che sono fondamentali per raggiungere il massimo di una prestazione. Tra queste la condizione atletica è essenziale.

La Lazio è il primo club a dar vita a un congresso di questo tipo e ci auguriamo che questa iniziativa possa anche stimolare la collaborazione tra club in questo campo.

Martedì 20 settembre tratteremo i traumi riguardanti il crociato: è un appuntamento importante al quale parteciperanno 60 relatori e 210 luminari di tutta Europa, che rappresentano l’eccellenza della medicina sportiva e che metteranno al servizio del sistema sportivo le loro conoscenze e la loro professionalità.

Non va dimenticato infatti che i passi avanti della medicina Sportiva aiutano anche nella cura dei traumi degli sportivi a livello dilettantistico.

Il nostro centro medico si occupa della Prima Squadra ma anche della Primavera, del Settore Giovanile e di Lazio Women. Vogliamo aiutare tutti i nostri atleti ad avere cura del proprio corpo.

Il nostro compito è mettere l’individuo al centro, creando le condizioni che possano tutelarlo a 360°.

All’idea del Lazio Lab mi sono dedicato personalmente, allestendo uno staff di livello e di qualità che riesca a prevenire situazioni tramite una cura attentissima dell’individuo grazie ad una professionalità specifica e con macchinari all’avanguardia. Vedere i risultati di questo lavoro mi riempie di orgoglio”.

Sslazio.it

