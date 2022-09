CdS| La favola di Provedel. Lazzari e Immobile tentano il recupero lampo per domenica

La favola di Provedel è un qualcosa che non si vede tutti i giorni. Da attaccante del Treviso a 15 anni, a difendere i pali della Lazio a 28. Sarri ha trovato in lui le caratteristiche che cercava, dopo le partenze di Strakosha e Reina. Costruzione dal basso, piede educato, visione di gioco, bravo tra i pali, il prototipo di portiere moderno che il mister della Lazio cercava. La concorrenza con Maximiano già dalla prima giornata non c’era più, il portiere portoghese dopo il difficile debutto con tanto di espulsione dopo pochi minuti dall’inizio della partita, ha permesso a Provedel di debuttare con la maglia biancoceleste. Da lì in poi non è più uscito, neanche in Europa League Sarri ha voluto fare a meno dell’ex Spezia. La trattativa per portare Ivan a Roma non fu affatto facile, a detta di Lotito, ma alla fine il patron biancoceleste è riuscito a regalare a Sarri il portiere da lui richiesto. Domenica affronterà la sua ex squadra e il suo ex compagno Dragowski.

Lazzari vuole provarci, sta facendo di tutto per scendere in campo domenica. Dalla lesione di primo grado al bicipite della coscia destra, rimediato durante Lazio-Verona, sono passate poco più di due settimane, sarebbe un recupero lampo. Oggi il terzino biancoceleste si sottoporrà ad ulteriori analisi per verificare lo stato della sua guarigione. Sarri dovrà poi scegliere se rischiare, o fare una scelta più conservatrice, dato anche il tour de force che la Lazio si appresta ad affrontare. Ieri Milinkovic non era presente all’allenamento per motivi familiari, si trovava in Serbia, ai funerali della nonna, ma da oggi sarà di nuovo a Roma. Luis Alberto potrebbe partire dal 1′. Oggi Immobile si sottoporrà a nuovi controlli, se il bomber della Lazio sarà del tutto guarito, potrebbe essere presente domenica. Ieri Lotito era a Milano per l’assemblea della Serie A e tra domani e sabato tornerà anche a Formello, crede sia possibile affiancare il ruolo da Presidente con quello di politico. Sarri ha bisogno di un dirigente di riferimento vicino alla squadra e alla società, come Peruzzi ha fatto per anni. I ruoli interni alla società stanno cambiando, la situazione incerta di Tare, il nuovo ruolo di Enrico Lotito, Fabiani, Rao, Calveri, Bianchessi. Vedremo se Lotito farà altre rivoluzioni.

Corriere dello Sport

