Lazio-Spezia, due gare e due storie negli ultimi due anni

Alle 12:30 la Lazio affronterà lo Spezia all’Olimpico: una gara da non sottovalutare e mai banale, considerando quanto possa essere imprevedibile la squadra allenata da Luca Gotti. Di fatto lo Spezia si trova al terzo anno consecutivo di Serie A: nel primo anno ha trovato una salvezza tranquilla con Italiano in panchina. Lo scorso anno, invece, con tutte le difficoltà della squadra sono riusciti a mettersi in salvo con Thiago Motta in panchina verso le ultime giornate conservando anche una sorta di distacco dalle altre dietro.

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Spezia, in queste due stagioni passate, ha vissuto due storie tra loro ben distanti. L’unico elemento che accomuna queste due gare, di fatto, è il gol di Verde. Del resto gli epiloghi sono ben distanti. Nella stagione 20-21 la Lazio faticava infatti a trovare la via del gol: nel secondo tempo poi, con una ripartenza, Correa ha lanciato Lazzari che ha siglato l’1-0- La gara, tuttavia, è stata sofferta e si è innervosita nei minuti finali già dopo il gol dell’1-1 di Verde. Partita raddrizzata sul finale col calcio di rigore biancoceleste realizzato da Caicedo per la vittoria finale. Nei minuti finali due rossi: Lazzari prima e Correa poi.

L’anno successivo la partita ha avuto tutt’altra storia: dopo il primo gol di Daniele Verde la prima Lazio di Sarri ha totalmente dilagato segnando 6 gol e mostrando le prime idee del tecnico nonostante il percorso fosse ancora lungo. Era la partita del ritorno del pubblico alla stadio dopo un anno e mezzo, seppur a capienza ridotta. In gol, oltre alla tripletta di Immobile, anche Luis Alberto, Felipe Anderson e Hysaj.

