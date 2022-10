Lazio-Spezia, le probabili formazioni

A San Siro i nerazzurri si portano in vantaggio con la rete di Dimarco, ma i giallorossi trovano il gol del pareggio con Dybala. Nella ripresa è la Roma a vincere in rimonta con Smalling. La squadra di Mourinho sale a quota 16 punti, mentre Inzaghi incassa il secondo ko di fila in campionato. Inter–Roma finisce 1 a 2.

Finisce 1-3 la partita tra Empoli e Milan. Nel primo tempo i rossoneri hanno due chiare occasioni da gol che non vengono sfruttate a pieno: Leao centra Vicario a due passi dalla porta, poi Saelemaekers calcia fuori di poco. I padroni di casa sfiorano il gol con Henderson. Nel secondo tempo il Milan passa in vantaggio con Rebic e due giocatori escono per infortunio, nell’ordine Saelemaekers e poi Calabria. Nei minuti finali l’Empoli trova il gol del momentaneo pareggio con Bajrami, ma non tarda la reazione dei rossoneri che chiudono la partita con le reti di Tourè e Leao.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: