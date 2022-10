Il Dott. Rodia su Marusic: “Ha eseguito gli accertamenti, sta bene. Non si tira mai indietro”

La Lazio dilaga all’Artemio Franchi e batte 4-0 i padroni di casa. In conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato il successo ottenuto contro la Fiorentina: “Noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sofferto; loro potevano andare subito in vantaggio, poi ci siamo andati noi e nel il finale del primo tempo siamo stati troppo bassi; la potevano riaprire. Essendo una gara post-Europa, è inevitabile il calo, soprattutto il loro che erano in svantaggio. E’ un risultato da prendere con le pinze, abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra che secondo me risalirà in classifica, ma hanno avuto occasioni. Scesi dal treno, penseremo alla prossima. Gare ravvicinate? Quest’anno abbiamo più la sindrome del giovedì che del campionato. Campionato? E’ un cammino lungo, ci vuole coraggio, fortuna: è presto per dire ciò che siamo. Questo è un campionato strano, le incognite sono tante. Stadio pieno? E’ inutile chiederlo, perché i tifosi della Lazio sono 3-3 partite che vengono in massa, idem in casa; loro stanno rispondendo alla grande. Io in questo ambiente ho ritrovato la voglia fi allenare, anche grazie al pubblico, quello laziale è un grande popolo: la civiltà con cui ti parlano i tifosi della Lazio non l’ho vista da nessuna parte. Abbiamo una solidità diversa rispetto allo scorso anno, però dobbiamo andare pieno. Ora è un periodo buono, ma c’è da fare un campionato. . Marusic? Non lo so ancora come sta, non ho rivisto né lui né il dottore. Bene Marcos Antonio, non poteva fare 90′ visto che l’ultima gara dall’inizio alla fine l’ha giocata a gennaio. Vecino? Ha energia mentale e fisica e la trasmette”. E’ un giocatore affidabile e per noi sta diventando importante. Per me questa squadra non ha mai espresso il suo potenziale completo, per un fatto mentale, sarebbe bello vedere chi siamo veramente”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: