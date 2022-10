CorSera |Lazio, difesa impenetrabile: record eguagliato in A

Mai meglio di così. Almeno in Serie A. Nelle 81 volte che la Lazio ha preso parte al massimo campionato italiano, non ha mai incassato meno di 5 gol dopo le prime 9 giornate di campionato. La squadra di Sarri, mantenendo la porta inviolata contro la Fiorentina, ha quindi eguagliato un record stabilito nel 1972-73, e ripetuto l’anno dopo, nel 1976-77 e nel 2001-02. Quel che sorprende però è che i biancocelesti concedano pochissimo agli avversari (sono quattro partite di fila che avrebbero vinto anche subendo gol a ogni tiro in porta), dopo che per anni la difesa ha fatto acqua. Anche questo miglioramento repentino è evidenziato dai dati statistici: nella passata stagione la Lazio, dopo 9 giornate, aveva infatti incassato 17 reti, quest’anno, come detto, appena 5.

Vuol dire che sono stati subiti ben 12 gol in meno. Da un anno all’altro solo una volta si è registrato un miglioramento simile: nel 1957-58 i biancocelesti incassarono 22 reti, peggior dato di sempre, passando alle 8 del 1958-59 (quindi 14 in meno). Tutte evidenze del lavoro di Sarri: miglior difesa della Serie A, minor numero di gol subiti nella storia del club, secondo miglior miglioramento da una stagione all’altra. Negli 81 campionati di A disputati la Lazio ha incassato un totale di 893 reti se si considerano solo le prime nove giornate. Si tratta, di media, di 11 a stagione. Di fatto la squadra di Sarri ha subito meno della metà di quanto fatto abitualmente. Già nel finale dello scorso campionato la Lazio aveva migliorato le prestazioni difensive (mantenne la porta inviolata per quattro giornate dalla 22esima alla 25esima giornata), ma con il mercato della scorsa estate si è rafforzata anche individualmente. Provedel trasmette più sicurezza a tutto il reparto di quanto non facessero Strakosha e Reina prima di lui (soprattutto nelle uscite e nel gioco con i piedi), Romagnoli sta facendo meglio di Acerbi che ha chiuso male la propria esperienza in biancoceleste, e Gila e Casale, quando chiamati in causa, hanno dato un buon contributo. A questo va aggiunto Lazzari, molto più inserito rispetto all’anno scorso a inizio stagione. E la somma dà una Lazio solida. Mai più di così. CorriereDellaSera/Elmar Bergonzini

