FORMELLO – La Lazio fra lavoro di scarico e prove tattiche, rimasti a riposo Provedel e Pedro

Poco più di 24 ore e la Lazio tornerà a giocare in Europa. Dopo il trionfo di Firenze in campionato, la squadra di Sarri sarà impegnata domani, alle ore 21:00, contro lo Sturm Graz, nella 4° giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti sono chiamati a riscattare l’opaco 0-0 della gara di andata, giocata la scorsa settimana in Austria. Tutti i calciatori a disposizione del Mister con l’unica eccezione per Bertini, assente per infortunio, mentre è stato aggregato dalla Primavera Floriani Mussolini. Pochi dubbi di formazione con un ballottaggio per reparto a tenere vive le speranze di alcuni calciatori. La porta non conosce strade diverse da quella che porta a Ivan Provedel. In difesa sarà riproposta la coppia Gila-Romagnoli ormai diventata una costante in Europa con Lazzari a destra e Hysaj a sinistra, l’albanese sarà infatti preferito a Marusic dopo lo spavento del Franchi. In mezzo al campo bisogna dar fiducia alle parole del tecnico su Basic con un mea culpa per il poco impiego del croato che quindi domani avrà una chances dal primo minuto. L’ex Bordeaux insieme a Luis Alberto si muoveranno ai lati del rientrante Danilo Cataldi. Davanti è intoccabile Immobile, ancora alla ricerca del primo gol continentale, così come al momento è indiscutibile la presenza di Felipe Anderson, giocatore cardine per l’equilibrio sarriano della squadra. A riposare potrebbe essere quindi Zaccagni con il rilancio di Pedro.

