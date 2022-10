Il Messaggero | Provedel è sfinito. Vertice per il Mago

Giovedì sera Provedel non sembrava lui. Meno reattivo rispetto a ciò a cui ci ha abituati, specialmente sui due gol dello Sturm. Anche Maximiano non sta bene, si sta portando dietro una pesante borsite all’anca e non potrebbe dargli il cambio. Oggi ultima rifinitura prima dell’Udinese, Provedel potrebbe essere gestito. Domani tornerà Milinkovic dal primo minuto, forse insieme a Vecino. Per quanto riguarda Luis Alberto, lo spagnolo rischia di accomodarsi di nuovo in panchina. Inoltre, il suo entourage è sbarcato a Roma per parlare con Lotito.

Il Messaggero

