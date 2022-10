10° SERIE A | LIVE LAZIO-UDINESE

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l’esterno della Lazio Felipe Anderson ha parlato nel pre partita conto l’Udinese.

Queste le sue parole:

“Ci attende una partita molto importante e difficile. L’Udinese gioca bene ma siamo davanti al nostro pubblico e la squadra sta bene: la classifica ci dice che siamo lì a lottare in ogni partita è questa non sarà diversa. Spero riusciremo a portare a casa la vittoria. I friulani sono fisici e tecnici, è difficile affrontare un avversario simile ma abbiamo studiato dove poter fare male ai nostri avversari, daremo tutto in campo per vincere. I tifosi sanno bene quando siamo importanti per noi, ci caricano, sono sempre al nostro fianco in casa e in trasferta”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: