Immobile, la toccante dedica della Lazio al suo Capitano. E lui risponde: “Così mi fate piangere” – VIDEO

Nelle ultime ore la Lazio e i propri tifosi continuano ad essere in apprensione per le condizioni del proprio bomber Ciro Immobile. L’attaccante nell sfida di ieri contro l’Udinese, ha riportato un infortunio muscolare, che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo soli 20 minuti di gioco. Gli esami effettuati in queste ore, daranno il responso sull’entità e sui tempi di recupero, ma si teme uno strappo che potrebbe tenerlo ai box a lungo. Il Capitano biancoceleste, a seguito dell’accaduto, è stato sommerso da messaggi di affetto da parte di amici, compagni e tifosi, i quali hanno voluto esprimergli la propria vicinanza augurandogli una pronta guarigione. Immobile ha risposto quest’oggi sui social, ringraziando e promettendo di fare “tutto ciò che è in suo potere per far rientro il prima possibile”. Pochi minuti fa, anche la Lazio ha voluto omaggiare il proprio Capitano, postando un toccante video sui propri canali social ufficiali sotto cui si legge: “La mia risposta sei tu”. Pronta la risposta del centravanti, che sotto al post ha commentato: “Però così mi fate piangere”.

Questo il video condiviso dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

