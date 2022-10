Lazio, ecco la sua avversaria in Coppa Italia: il Bologna di Thiago Motta

Dopo la seduta di questa mattina, gli uomini di Sarri sono tornati in campo a Formello per il secondo allenamento di giornata. Hanno rivisto il campo sia Patric che Radu, entrambi assenti in mattinata, mentre ancora assente Marcos Antonio. Dopo un riscaldamento iniziale, seguito da esercizi incentrati su propriocettività e forza, seguita con scarico in rapidità, è stato il momento delle prove tattiche. Ancora presente Valerio Crespi, che già stamane aveva preso parte all’allenamanto. La seduta si è conclusa con una partita a campo ridotto con le sponde.

Finalmente una settimana intera per preparare la prossima sfida di campionato, la Lazio oggi è attesa da una doppia seduta di lavoro. Questa mattina prove tattiche per reparti con la difesa separata dal centrocampo e dall’attacco rimandando al pomeriggio le prove a formazione completa. Assenti gli infortunati Ciro Immobile e Bertini così come non si sono visti sul terreno di gioco Patric e Radu che hanno svolto un lavoro tra palestra e piscina. Lavoro differenziato anche per Marcos Antonio, il brasiliano ha svolto il riscaldamento con i compagni per poi defilarsi e svolgere degli esercizi personalizzati. Aggregato in prima squadra Valerio Crespi che si è posizionato al centro dell’attacco insieme a Cancellieri, il giovane bomber della Primavera potrebbe strappare la convocazione domenica prossima. Nel pomeriggio altra seduta, la sfida all’Atalanta si avvicina.

