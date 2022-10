CdS | Il vice Ciro dalla Spagna: la Lazio studia Boyé. Rumors su Rafa Mir del Siviglia

La Lazio da qui alla sosta per i Mondiale dovrà fare a meno di Ciro Immobile, salvo recuperi miracolosi. Non avere il capocannoniere e capitano in campo per i biancocelesti e per mister Sarri non sarà sicuramente facile. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico dara priorità a Felipe Anderson come centravanti e valuta anche Milinkovic come prima punta. Cancellieri, da vice-Immobile, non si è ancora visto dall’inizio, ha fatto un’apparizione nel finale con lo Sturm Graz. La sensazione è dunque che l’allenatore punterà, per ora, sul tridente leggero Zaccagni-Felipe-Pedro, ma indubbiamente sperimenterà altre soluzioni con Cancellieri che aspetta una chance.

