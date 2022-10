GdS | Felipe Anderson da 9 e Pedro ala. Sarri punta tutto sulla tecnica

Con l’assenza di Immobile, nelle sette gare (due di Europa League) previste dal calendario la manovra biancoceleste dovrà riformularsi: si preferirà puntare su un maggiore possesso per cogliere l’attimo giusto per fare la differenza con la rapidità e l’estro di Felipe Anderson e di Pedro tra le giocate di Zaccagni sempre più essenziali sulla sinistra.

In questo contesto sarà utile l’apporto nell’impostazione del gioco da parte di Luis Alberto. Una manovra maggiormente ispirata al fraseggio per condurre più biancocelesti al tiro. In più, serve un rigorista per sostituire lo specialista Immobile: è stata già delineata una nuova lista in cui il primo nome per andare sul dischetto sarà quello di Felipe Anderson. Poi, nell’ordine, Luis Alberto e Zaccagni come alternative. Nei primi allenamenti della settimana Sarri ha testato da centravanti pure Cancellieri, opzione cavalcata nel precampionato. Ieri spazio nel tridente anche per il bomber della Primavera, Crespi. Così come attende spiragli Luka Romero, esterno argentino pronto a giocarsi tutto pure da centravanti. Inoltre, Maurizio Sarri sta studiando la situazione a largo raggio e ha provato Lazzari da ala destra.

Come riportato da Gazzetta dello Sport

