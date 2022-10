Il Messaggero | Provedel nella top ten dei numeri 1 meno battuti della Lazio

Dall’errore grossolano di Maximiano alla prima giornata, l’ex Spezia non ha più lasciato la porta anche a causa della borsite all’anca del portoghese, nascosta per un mese al club.

Provedel in due mesi e mezzo è già entrato nella top ten dei portieri meno battuti del club in campionato con 516 minuti (recuperi compresi) senza prendere gol. Non solo. In dieci giornate, visti i 6 clean sheet ottenuti – 7 contando l’Europa League – ha già fatto meglio di mostri sacri come Marchegiani e Pulici, che a questo punto della stagione si erano fermati a 5.

In Europa meglio di lui nei 5 campionati top fanno solamente Ter Stegen (8 clean sheet) e Donnarumma (7).

Nel frattempo il team manager Derkum e la dott.sa Nastri sono volati in Argentina per il mini-torneo voluto da papa Francesco, ma Sarri ha deciso per il ritiro di dicembre. In alternativa a Formello, luogo più gradito, o si andrà in Portogallo o in Spagna. Ci sarebbe infine anche l’alternativa turca all’Hotel Miracle Resort aMuratpasa nell’Antalya. La parentesi estera ora non è più impossibile.

