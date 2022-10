Siviglia: “Alla Lazio il periodo più importante della mia carriera. Le basi della squadra di oggi le abbiamo messe noi”

Intervenuto ai microfoni di Il Cuoio, l’ex giocatore di Lazio e Atalanta Sebastiano Siviglia, ha parlato del suo passato in biancoceleste.

Queste le sue parole riportare da Il Corriere dello Sport:

“Alla Lazio ho vissuto il periodo più lungo è importante della mia carriera. Sono arrivato a Roma a 31 anni e non pensavo di riuscire a fare quello che ho fatto per sei stagioni. Siamo cresciuti insieme, passo dopo passo, abbiamo giocato gare intense, siamo arrivati in Champions League e vinto due trofei. Ho giocato e vinto derby emozionanti. Non potevo scegliere modo migliore per chiudere la mia carriera. È stato un crescendo di emozioni. Un’esperienza unica che non dimenticherò mai”

“Siamo arrivati nel silenzio generale. In modo quasi inaspettato. Quando arrivi insieme a otto giocatori, nessuno si accorge di te. Sembra quasi che arrivi in sordina. Ma nulla è stato fatto per caso. Sin dai primi giorni si è iniziato a costruire un percorso che ha permesso alla Lazio di crescere e diventare grandi. In pochi anni siamo passati da una squadra che non aveva neanche 11 giocatori a una formazione che è arrivata in Champions League. È stato un lavoro che ha portato i suoi frutti”.

“La Lazio veniva da una storia fatta di campioni e vittorie. Quattro anni prima il club aveva vinto uno scudetto. Abbandonare un percorso così prestigioso e importante, buttarlo giù e iniziare da zero non fu facile. Gli acquisti poi non erano in linea con le ambizioni di una squadra che in passato aveva lottato per quegli obiettivi. C’era stato un ridimensionamento. Noi siamo partiti tra tanti dubbi e nello scetticismo più totale, ma siamo cresciuti passo dopo passo. Fino ad arrivare alla squadra di oggi, che è fortissima. Ma la base di questa squadra l’abbiamo creata noi”.

“Si può dire che siamo arrivati insieme: lui a giugno, io ad agosto. Lotito è cambiato. Quello di oggi non è quello del 2004: oggi Lotito ha costruito una squadra dal respiro europeo, che ha fatto un percorso importante, nonostante le tante difficoltà. Quando è arrivato alla Lazio era diverso. Oggi ha una maggiore conoscenza: è cresciuto lui, tutto l’ambiente e ha creato una struttura molto importante. La Lazio è costantemente nelle prime cinque del campionato. E in questa crescita sono stati messi tanti trofei, due dei quali li ho vinti anche io”.

“Forse abbiamo addirittura bruciato le tappe. Il primo anno abbiamo raggiunto la salvezza, la seconda stagione siamo andati in Coppa UEFA, che poi ci venne tolta per Calciopoli, mentre il terzo anno siamo arrivati terzi. Forse nessuno si aspettava una crescita del genere”.

“Ho passato tre o quattro mesi di calvario. In estate, pochi giorni prima del preliminare, mi infortunati al ginocchio. Mi sono dovuto rioperare dopo due mesi per un nuovo problema al menisco: quando ero sul punto di rientrare, Kolarov mi colpì con una pallonata sulle dita e mi mandò all’ospedale con un dito sfasciato e due fratturati. Dopo un altro mese di terapia, finalmente son riuscito a tornare in campo: insomma, saltai gran parte della fase a gironi. Ho fatto in tempo a rientrare per le ultime gare, compresa quella contro il Real Madrid”.

“Siamo riusciti a regalare ai tifosi quelle emozioni che negli anni precedenti avevano vissuto e che qualcuno pensava di non riuscire a rivivere più. Abbiamo buttato le basi per un percorso di crescita che è stato costante. In pochi anni siamo passati da una squadra che si è salvata all’ultima giornata a una che è arrivata terza, al termine di un percorso straordinario, fino a vincere dei trofei”.