Champions League, ecco i primi verdetti: Barcellona e Siviglia in Europa League

Iniziano ad esserci i primi verdetti sia per gli ottavi di Champions League sia per l’Europa League. Per il momento sappiamo che a continuare il loro cammino in Champions saranno Manchester City, Real Madrid, Napoli, Bruges, Bayern Monaco, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund e Inter. I nerazzurri sono gli ultimi, per ora, ad essersi qualificati agli ottavi grazie alla vittoria per 4-0 di oggi pomeriggio contro il Viktoria Plzen.

Vittoria che, inevitabilmente, condanna il Barcellona alla retrocessione in Europa League. Insieme ai blaugrana scende il Siviglia, che, anche se dovesse vincere la prossima partita contro il City e il Dortmund perdesse con il Copenaghen, rimarrebbe comunque al terzo posto per gli scontri diretti con i tedeschi.

