Il Midtjylland provoca la Lazio sui social: “Bei ricordi”

Tra pochi minuti la Lazio scenderà in campo nella sfida di Europa League in programma contro il Midtjylland. Assente della gara il difensore Gabarron Patric, che non partirà dall’inizio per un fastidio muscolare. Lo spagnolo, attraverso i proprio canali social, ha voluto rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni fisiche scrivendo: “Solo piccoli problemi, torno subito“.

Di seguito il post di Patric:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patric Gabarron Gil (@patric6)

