Il Messaggero | Lazio, verso l’Europa: tocca a Milinkovic, Patric in gruppo

Dopo il riposo per resettare la sconfitta di domenica, nel pomeriggio di ieri Sarri ha ritrovato la squadra a Formello: lavoro sulla tattica in vista del Feyenoord. Vietato ripensare alla Salernitana. Il Comandante lo ha preteso fin dall’inizio della seduta dove, in seguito al controllo dell’antidoping per alcuni calciatori, a farla da padrone sono state le prime prove di formazione. Dopo la cocente squalifica in campionato, ad oggi l’unico sicuro del posto in Europa League è Milinkovic, pronto a consolarsi con il suo girone europeo più prolifico in caso di altro gol dopo i due rifilati al Midtjylland. Di certo non ci sarà Immobile, ancora impegnato nel percorso di recupero dallo stiramento al bicipite femorale della coscia sinistra. Ciro continua correre e a sperare in un rientro che però nella migliore delle ipotesi avverrà con la Juventus anziché nel 2023. Solo dalla risonanza di lunedì si avrà la certezza definitiva. Almeno in gruppo è tornato Patric per dare ossigeno alle rotazioni difensive. Lo spagnolo stringerà i denti per due settimane viste le infiammazioni alle due ginocchia, poi potrà rilassarsi. Stamani la squadra dalle 10.30 svolgerà la rifinitura in ottica Feyenoord. Al “De Kuip” di Rotterdam attesi quasi 600 tifosi biancocelesti. Il Messaggero/Valerio Marcangeli