Partita della Pace, tanti campioni all’Olimpico: i dettagli

I Campioni del Mondo Italia 2006 alla Partita per la Pace. Canavaro, Buffon, Zambrotta, Perrotta, Zaccardo e Iaquinta parteciperanno alla Partita e all’omaggio a Maradona. Anche Rakitic, Klose, Perotti e Weidenfeller si uniranno alle altre star. “We Play For Peace” ha presentato la maglia ufficiale della partita, dedicata a Maradona, il ricavato andrà in beneficenza. Acquistabile sul web o nei punti vendita Legea. Su TicketOne.it è possibile acquistare i biglietti e fare anche una donazione.

I campioni del mondo dell’Italia 2006 saranno all’Olimpico di Roma, il 14 novembre, per giocare la Partita per la Pace e rendere omaggio a Maradona.”We Play For Peace” ha annunciato che il capitano della Nazionale italiana di calcio, vincitrice del mondiale 2006 in Germania, e Pallone d’Oro, Fabio Cannavaro, insieme a Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta porteranno il supporto del calcio italiano, quel calcio che nel 2006 ha ottenuto il massimo riconoscimento di questo sport rendendo l’Italia Campione del Mondo.

Nell’ambito dell’omaggio a Diego Maradona, iniziato il 10 ottobre e che si concluderà il 14 novembre con la Partita per la Pace, l’organizzazione di “We Play For Peace” ha deciso di lanciare una maglia ufficiale dell’evento dedicato a Diego Armando Maradona. La maglia con l’immagine di Diego ha la parola “pace” scritta in diverse lingue. È’ già disponibile sul sito Legea.it e presso i suoi punti vendita. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza e destinato ai programmi gratuiti della Fondazione Scholas.

Oltre alla maglia, We Play For Peace ha presentato per l’evento una collezione di NFT, una serie di questi avrà l’immagine della stella del calcio Diego Armando Maradona; gli NFT saranno venduti in Italia e nel mondo come ricordo digitale di questo evento unico per la pace.

La data si avvicina e la Partita per la Pace inizia a far vibrare l’Olimpico; il 14 novembre le più grandi stelle del calcio mondiale di diverse religioni e fedi, insieme al Papa, lanceranno questo nuovo appello alla pace.

L’evento inizia alle 17:15 affinché i bambini e i giovani che praticano sport possano partecipare alla Partita e raccontarci le loro esperienze e i valori educativi tratti da essi. La tanto attesa Partita inizierà alle 18:00 e una volta terminata si terrà un imponente tributo olografico che, utilizzando la tecnologia Holonet, offrirà agli spettatori uno show spettacolare mai visto prima, presentando emozioni e ricordi, e facendo sentire a tutti la presenza di Diego, che fu capitano della squadra di Scholas, con la partecipazione dei suoi figli e dei suoi amici più cari sul campo di gioco.

L’iniziativa, giunta allá terza edizione, è benedetta da Papa Francesco e organizzata come evento benefico interreligioso dal Pontificio Movimento per l’Educazione Scholas Occurrentes. Anche Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti e Roman Weidenfeller si uniranno alle altre star per giocare nella partita che vedrà la partecipazione di Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e ovviamente Diego Maradona junior tra tanti altri. Altri giocatori e leggende del calcio saranno annunciati nei prossimi giorni. Altre star come Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Dani Alves, Ángel Di María e Maxi Rodríguez hanno aggiunto il loro sostegno all’iniziativa con video-messaggi significativi a favore della pace e dell’evento. Sulla piattaforma TicketOne.it è possibile acquistare i biglietti e fare anche una donazione; un metodo innovativo che consiste nell’acquistare un biglietto e donarlo a favore di un altro beneficiario come associazioni sociali, volontari, bambini, scuole che potranno così assistere allo stadio.

La produzione della collezione di NFT dell’evento è stata affidata a MoneyFi Technologies, un’azienda di software specializzata nella tecnologia blockchain e cripto che sviluppa anche progetti incentrati sull’assistenza ambientale, l’energia e la salute. Come per le magliette commemorative dell’evento, il ricavato dagli NFT sarà destinato ai programmi gratuiti realizzati dalla Fondazione Scholas.

L’organizzazione dell’evento comunica che stanno arrivando messaggi da tutto il mondo a sostegno della partita per la sua visione globale e l’importanza del suo messaggio in questo momento. La partita ha già il sostegno delle massime istituzioni come Coni, Figc, Lega Serie A, Lega Serie B, Sport e Salute, Comune di Roma e di Napoli, Regione Lazio.

Tutte le informazioni sulla partita per la pace e l’omaggio a Maradona si possono trovare sul sito weplayforpeace.org. La Partita per la Pace è anche su Facebook e Instagram.

