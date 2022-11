Serie A, l’Udinese si ferma ancora: pareggio casalingo con il Lecce

Dopo la sconfitta in terra olandese subita per mano del Feyenoord, che è costata alla Lazio l’eliminazione dall’Europa League, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per la seduta di scarico, in vista del derby di domenica contro la Roma. Tutto il gruppo ha lavorato in palestra, mentre domani si inizierà a lavorare dal punto di vista tattico. Domani per la squadra è prevista una doppia seduta di allenamento, alla vigilia della stracittadina di domenica sera.

