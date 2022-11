CdS | Le 48 ore di Immobile. Derby a prescindere

Immobile continua a lavorare a parte. Oggi ultimo giorno per decidere la sua presenza in panchina, ma le chance di vederlo in campo sono poche. Ciro ha parlato ieri con Sarri, riparleranno oggi, sono sempre in contatto. Se le indiscrezioni confermeranno il forfait, il capitano della Lazio punterà Monza e Juventus.

Lo riporta Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: