Il Tempo | Pedro: “Per sostituire Immobile daremo tutto”

E’ iniziata questa sera la tredicesima giornata di Serie A, con l’anticipo del venerdì che ha messo in scena la gara della Dacia Arena tra l’Udinese di Sottil e il Lecce di Baroni, con il match che è finito 1-1. Dopo il vantaggio del Lecce siglato da Colombo, arrivato nel primo tempo al minuto 33’, i padroni di casa hanno risposto con il gol di Beto, che ha riportato la gara in parità. Udinese che non riesce dunque a trovare la vittoria, con i tre punti che mancano dal 3 ottobre. Buon pareggio invece per i giallorossi, che salgono a quota 9 in classifica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: