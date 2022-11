Serie A, alcune statistiche premiano il percorso della Lazio: i dettagli

Tralasciando per un momento la brutta eliminazione dall’Europa League, non si può tenere conto dell’ottimo avvio in campionato della Lazio, che sia in termini di solidità che dal punto di vista del gioco ha mostrato una crescita evidente rispetto alla passata stagione. Prendendo infatti in esame le prime dodici giornate di Serie A, la Lazio è prima nella competizione alla voce dei chilometri percorsi, mentre è al secondo posto per assist e passaggi riusciti, come emerge dai dati della Lega Serie A.

