Derby , Dazn svela l’enigma della ciabatta

Ciro c’è e Sarri medita di schierarlo in campo negli ultimi 20 minuti con il Monza per utilità o per rodaggio in vista del big match con la Juve di domenica. A destra ci sarà Cancellieri, a sinistra era in preallarme il baby Romero. Dipende tutto da Pedro, provato a sinistra nella rifinitura, ha dato segnali confortanti, da confermare oggi.

La missione. Nelle ultime otto giornate: 19 punti conquistati (6 vittorie, 1 pareggio, una sconfitta), solo il Napoli ha fatto più punti (24). Nello stesso periodo di partite sono stati subiti 3 gol, dato in linea con il passivo registrato finora: 8 reti subite in 13 partite, così poche non se ne contavano dal 2001-02 (sette gol incassati nei primi 13 turni). Sarri chiede ai suoi di tenere la porta chiusa il più possibile, nessuna squadra ha centrato più clean sheet della Lazio (otto come la Juventus).

La ripartenza. Lazio e Monza si sono incrociate in 18 occasioni: cinque vittorie a testa, otto pareggi. La sfida più recente risale al 23 agosto 2006 (1-1 in Coppa Italia, fu risolta ai calci di rigore in favore dei biancocelesti). La Lazio ha perso solo una delle nove partite interne disputate contro il Monza (5 vittorie, 3 pareggi), la sconfitta è arrivata nella gara più recente, per modo di dire: risale al 27 aprile 1986, 0-1 in Serie B con Luigi Simoni in panchina. L’ultima vittoria casalinga della Lazio contro il Monza fa tornare la mente al 10 maggio 1981 (2-0 in B). La Lazio non ha mai perso nelle ultime 15 partite contro neopromosse e non ha mai centrato una serie di 16 gare da imbattuta, a 15 si è fermato Inzaghi nel 2020.

Lo riporta Corriere dello Sport

