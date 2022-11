CdS | Ledesma su Cataldi: “E’ un regista completo”

Cristian Ledesma, che ha giocato l’ultima partita in maglia biancoceleste nel 2015, ha accompagnato l’esordio di Cataldi in Serie A da fratello maggiore. Il regista italo-argentino ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport proprio su colui che al derby è stato il capitano. Ledesma spiega che Danilo ci ha messo tanto ad emergere perché era giovane, ora poi si muove in un ruolo diverso, quando ha iniziato era perfetto per giocare a due a centrocampo. Dopo i prestiti ha deciso di rimanere e con Sarri ha scoperto un ruolo che non era suo e il suo sistema di gioco lo favorisce.

“Dieci anni fa il calcio era diverso, ognuno aveva il proprio ruolo, ora a centrocampo devi saper fare tutto. Cataldi è completo e si è ritagliato uno spazio”, continua l’ex giocatore della Lazio, “Di derby ne ha affrontati tanti, è stato bravo per il modo in cui ha tenuto il centrocampo e ha dimostrato grande maturità diventando un riferimento per la squadra e l’allenatore.“

A proposito di derby, Ledesma ha detto la sua sulla partita: “La Lazio nel primo tempo ha gestito la palla e aveva il dominio del gioco nonostante mancassero Milinkovic e Immobile. Ha fatto la partita giusta per il momento, le assenze e le due sconfitte di fila e ha vinto con merito.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: