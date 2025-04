Lazio, Castellanos: "Gol alla Taty! Sulla coppia con Dia?"

Taty Castellanos è tornato a far parlare di sé, e questa volta in positivo. Dopo settimane difficili, segnate da prestazioni altalenanti e, soprattutto, dall’errore dal dischetto contro il Bodo in Europa League, l’attaccante argentino ha saputo reagire con forza e determinazione, lasciando il segno nella trasferta di Genova con un gol di pregevole fattura. Il suo è stato un gesto tecnico che ha messo in luce tutte le sue qualità: tempismo, freddezza e una naturale propensione per la giocata spettacolare. Ma al di là del gol, quello che ha colpito è stata la capacità di rialzarsi in un momento delicato, dimostrando una grande forza mentale e una volontà ferrea di imporsi in un ambiente esigente come quello della Lazio. Il gol contro il Genoa può rappresentare una svolta, non solo dal punto di vista personale, ma anche per l’equilibrio offensivo della squadra biancoceleste, alla ricerca di soluzioni e certezze nella fase realizzativa. In un momento in cui la Lazio ha bisogno di continuità e risultati per rimanere agganciata ai piani alti della classifica, il ritorno in forma di Castellanos potrebbe rivelarsi decisivo.Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Taty ha dimostrato di avere carattere, qualità e voglia di lasciare il segno con la maglia della Lazio. Di seguito le dichiarazioni di Taty a Lazio Style Channel e Dazn

Taty a Lazio Style Channel:

"Il gol di oggi è uno dei più belli che ho segnato, ma soprattutto ha un significato speciale: era una promessa fatta a un bambino. L’esultanza è tutta per lui e per la sua famiglia. Siamo felici di aver giocato una bella partita, non era facile dopo l’impegno in Europa League, ma la squadra ha risposto presente.

Su Dia

Dia è straordinario: ci troviamo bene insieme, sia in attacco che quando c’è da dare una mano dietro. Sono contento per lui, perché sta lavorando tanto e merita tutto.

Sulla dedica del gol

Il gol? Non era semplice, la palla era complicata da gestire, ma ho fatto il movimento giusto e l’ho messa dentro! La linguaccia? Chissà, magari diventa la mia esultanza ufficiale! Sono felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria: era fondamentale per restare nelle zone alte della classifica. Dobbiamo continuare così."

