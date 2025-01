Derby e anno nuovo: Lazio avanti in classifica sulla Roma

Un divario mai visto in 95 anni di derby

A poco più di 48 ore dal primo derby stagionale, la Lazio si presenta in una posizione di vantaggio rispetto alla Roma, almeno sul piano della classifica. Con un margine di 15 punti, mai così ampio nei 95 anni di storia della stracittadina, i biancocelesti superano il record precedente di 14 punti, detenuto sia dai giallorossi nella stagione 2006/07 che dagli stessi laziali nella stagione 2008/09. Secondo Il Messaggero, la sfida di domenica sera non è solo una partita, ma un evento simbolico che segna anche l'inizio del nuovo anno per la Lazio. Storicamente, il debutto nell'anno solare è stato favorevole ai biancocelesti, con una sola sconfitta dal 2013. Tuttavia, la Roma vanta un’ottima tenuta casalinga negli ultimi confronti: soltanto tre sconfitte nei 29 derby giocati in casa dal 2012 a oggi.

Depositphotos

Assenze e statistiche: il peso di Immobile e il favore del calendario

L’assenza di Ciro Immobile rappresenta una delle principali incognite per la Lazio. Dal 2017 al 2023, il capitano ha lasciato il segno nel primo match dell’anno, segnando complessivamente 12 gol. Quest’anno, però, i biancocelesti dovranno fare a meno del loro uomo simbolo, lasciando il compito di finalizzare ad altri protagonisti. Ciononostante, c’è una statistica incoraggiante che sorride alla Lazio: nei derby di gennaio, la squadra non subisce sconfitte da ben 80 anni, con un bilancio di tre vittorie e due pareggi dal 1942. L’ultimo successo risale al 10 gennaio 2024, quando Zaccagni decise la sfida di Coppa Italia. Tra presente e passato, le statistiche creano una narrazione che rende il prossimo derby un appuntamento imperdibile.