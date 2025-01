Nuno Tavares, il re degli assist cerca il riscatto nel derby

Un inizio da record interrotto dagli infortuni

Nuno Tavares, con 8 assist all’attivo, resta il miglior rifinitore della Serie A, distanziando di tre lunghezze Lookman e De Ketelaere. Tuttavia, il terzino portoghese non serve un passaggio decisivo dal 31 ottobre contro il Como. Dopo quella gara, complici un’espulsione ingenua e una lesione alla coscia sinistra rimediata durante il ritiro con il Portogallo, Tavares ha saltato diverse partite chiave contro Bologna, Parma e Napoli in Coppa Italia. Tornato in campo, ha mostrato sprazzi della sua qualità, come nell’assist parziale a Pedro contro l’Ajax, ma ha poi faticato in sfide successive, culminando in prestazioni sottotono nello 0-6 contro l’Inter e contro Lecce e Atalanta.

Il derby per ritrovare il ritmo e la fiducia

La stracittadina in arrivo rappresenta per Tavares un’opportunità fondamentale per riprendere il ritmo e riaffermarsi come uno dei punti di forza della Lazio. Sarà il suo primo derby, una sfida che non vuole affrontare impreparato. Dopo un avvio di stagione da protagonista e un periodo complicato, la Lazio e i suoi tifosi si aspettano dal terzino un ritorno al suo livello migliore. Il derby, per il giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza, potrebbe essere la partita perfetta per rilanciarsi e riprendersi il ruolo di protagonista sulla fascia biancoceleste.