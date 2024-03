AMICHEVOLE | Ecuador-Italia, le formazioni ufficiali

Seconda ed ultima sfida amichevole per la l'Italia in questa pausa per gli impegni delle varie Nazionali. Dopo il successo per 2-1 contro il Venezuela nella serata di giovedì, con la doppietta decisiva dell'attaccante del Genoa Mateo Retegui, la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Luciano Spalletti tornerà in campo questa sera. Alle ore 21:00, a New York, gli Azzurri affronteranno l'Ecuador.

In vista della sfida amichevole tra Ecuador ed Italia che inizierà tra poco meno di un'ora, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

ECUADOR (3-4-3): Burrai; Torres, Hincapie, Pacho; Plata, Preciado, Franco, Estupinan; Minda, Caicedo, Sarmiento.

Commissario Tecnico: Félix Sánchez Bas.

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori.

Commissario Tecnico: Luciano Spalletti.