Rambaudi: " Il valzer delle panchine dipenderà da Conte. Su Gattuso..."

Con il divorzio tra Marco Baroni e la Lazio quasi certo, ci sono molte ipotesi sul possibile sostituto del mister toscano, tra cui l'ex Maurizio Sarri. Riguardo il nuovo possibile tecnico del club biancoceleste è intervenuto Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei proponendo anche il mister Pagliuca, allenatore della Juve Stabia.

Come si può pensare a Sarri e allo stesso tempo a Gattuso? Per il carisma. Io non conosco come lavora Gattuso, ma a livello di carattere sappiamo cosa può portare.