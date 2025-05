Ufficiale, Vincenzo Italiano resta alla guida del Bologna: tutte le informazioni sul contratto

Vincenzo Italiano - Bologna: le informazioni sul contratto

È ufficiale il tecnico Vincenzo Italiano, dopo aver condotto il club rossoblu alla vittoria della Coppa Italia, ha deciso di restare al timone del Bologna. Il nuovo contratto prevede un ingaggio di 3 milioni più bonus, tuttavia, è presente una grande novità, infatti, la scadenza è fissata all'anno 2027.

La stagione del Bologna

La stagione 2024/2025 del Bologna è stata caratterizzata da alti e bassi, infatti, al termine del Campionato si è classificata al 9° posto con un totale di 62 punti, ottenuti grazie ad 16 vittorie, 8 sconfitte ed 14 pareggi, tuttavia, grazie alla vincita della Coppa Italia, il club rossoblu è riuscito a qualificarsi in Europa League. In Champions, invece, la stagione del Bologna non è stata brillante, tanto che è stata eliminata nella prima fase della competizione, dove si è classificata al 28° posto.