Anna Falchi esulta per la Lazio: la storia social dopo il 3-0 alla Juventus

Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio

Anna Falchi ha esultato su Instagram per il 3-0 della Lazio contro la Juventus. La conduttrice televisiva, grande tifosa biancoceleste, ha condiviso una storia che ha attirato l’attenzione sui social.

La squadra guidata da Gattuso ha vinto a Torino con tre gol di scarto: è questo il risultato al centro del festeggiamento di Falchi.

La storia condivisa su Instagram

L’esultanza della conduttrice è arrivata attraverso una storia sul suo profilo Instagram. La fonte segnala anche delle foto, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto delle immagini.

Nella pagina successiva: Il 3-0 a Torino e il richiamo ai 31 anni