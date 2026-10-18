Anna Falchi esulta per la Lazio: la storia social dopo il 3-0 alla Juventus

La conduttrice e tifosa biancoceleste ha condiviso su Instagram la sua esultanza per la vittoria della Lazio a Torino.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio

Anna Falchi ha esultato su Instagram per il 3-0 della Lazio contro la Juventus. La conduttrice televisiva, grande tifosa biancoceleste, ha condiviso una storia che ha attirato l’attenzione sui social.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La squadra guidata da Gattuso ha vinto a Torino con tre gol di scarto: è questo il risultato al centro del festeggiamento di Falchi.

La storia condivisa su Instagram

L’esultanza della conduttrice è arrivata attraverso una storia sul suo profilo Instagram. La fonte segnala anche delle foto, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto delle immagini.

Nella pagina successiva: Il 3-0 a Torino e il richiamo ai 31 anni

Isaksen nel post: "Abbiamo avuto il fuoco dentro di noi tutta al settimana. Classifica?..."
Tavares nel post: "Gattuso è riuscito ad unire la squadra, questa è la cosa più importante"