Anna Falchi esulta per la Lazio: la storia social dopo il 3-0 alla Juventus
La conduttrice e tifosa biancoceleste ha condiviso su Instagram la sua esultanza per la vittoria della Lazio a Torino.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Anna Falchi festeggia la vittoria della Lazio
Anna Falchi ha esultato su Instagram per il 3-0 della Lazio contro la Juventus. La conduttrice televisiva, grande tifosa biancoceleste, ha condiviso una storia che ha attirato l’attenzione sui social.
La squadra guidata da Gattuso ha vinto a Torino con tre gol di scarto: è questo il risultato al centro del festeggiamento di Falchi.
La storia condivisa su Instagram
L’esultanza della conduttrice è arrivata attraverso una storia sul suo profilo Instagram. La fonte segnala anche delle foto, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto delle immagini.
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