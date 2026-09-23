Oasis a Roma, nuova data all’Olimpico: biglietti, prezzi e quando parte la vendita

Gli Oasis aggiungono una nuova data a Roma. Nell'ambito del tour Oasis Live '27, la band si esibirà allo Stadio Olimpico il 26 luglio, appuntamento che si aggiunge ai concerti già in programma nella Capitale il 29 e 30 luglio.

La novità porta dunque a tre le date degli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma. Una decisione arrivata, secondo quanto riportato dalla nota, «a seguito della straordinaria domanda e delle numerose registrazioni effettuate durante la finestra di registrazione per i biglietti».

Non c'è soltanto Roma. Gli Oasis hanno infatti annunciato complessivamente quattro nuovi concerti: oltre al 26 luglio all'Olimpico, sono state inserite le date di Knebworth del 25 e 26 settembre e quella dell'Allianz Arena di Monaco del 6 luglio.

Oasis Live '27, da Roma a Knebworth: il tour sale a 42 concerti

Ci sono novità anche per gli appuntamenti in Francia. Secondo quanto riportato dalla nota, a causa di lavori di manutenzione ferroviaria previsti nei pressi della venue il 24 luglio, gli Oasis suoneranno a Parigi il 20 e il 23 luglio.

Con l'inserimento dei nuovi appuntamenti, Oasis Live '27 comprenderà complessivamente 42 concerti. La band farà tappa in Scozia, Inghilterra, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda.

Il calendario, inoltre, è destinato a rimanere quello annunciato: secondo quanto riportato, infatti, non saranno aggiunte ulteriori date a questo tour.

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