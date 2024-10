Nuno Tavares da record: secondo miglior assistman d’Europa

Nuovo record Nuno Tavares, grazie ai due assist forniti nel match di questo pomeriggio contro il Genoa, partita terminata 3-0 a favore dei biancocelesti, il terzino sinistro arriva a quota 7 assist in sette partite da inizio campionato la maglia biancoceleste. I tre punti conquistati contro il Genoa di Gilardino, grazie alle reti di Noslin al 21’, Pedro all’86’ e Vecino al 94’, sono fondamentali per la crescita della Lazio in campionato, la squadra di Baroni torna a casa con il bottino pieno a 16 lunghezze in classifica.

Il record di Nuno Tavares

Il terzino mancino ex Olympic Marsiglia è attualmente il secondo giocatore che ha fornito più assist nei maggiori cinque campionati europei, 7, pari a Bukayo Saka, attaccante dell’Arsenal, e secondo solo a Raphinha del Barcellona con 8 assist in 11 presenze. Nuno Tavares in sette presenze con la maglia della Lazio ha servito due assist con il Milan, uno con la Fiorentina, uno con il Torino, uno con l’Empoli e due quest’oggi contro il Genoa, mettendo in porta Noslin e Vecino.

