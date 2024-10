Lazio-Genoa, Pedro nel post: “Il fattore importante è il lavoro del mister. La stagione è lunga…”

E’ un momento magico quello di Pedro Rodriguez: sono già 4 i gol in stagione. Al termine di Lazio - Genoa, l’esterno spagnolo ha commentato la partita ai microfoni di Dazn, queste le sue parole

Io penso che non ci sia un segreto. Bisogna stare bene, essere concentrati e andare in campo con una buona mentalità. Mi sto trovando bene in campo, con tutti i giocatori e questo è un lavoro che sto facendo bene grazie a tutta la squadra. Penso che il fattore importante sia il lavoro del mister, preparatori. Abbiamo anche un nutrizionista che sta facendo un gran lavoro. Questo è importante. Il calcio è così, quando entri in una dinamica positiva devi approfittarne con fiducia e mentalità. La stagione è lunga, può succedere un momento negativo e bisogna approfittare invece di questi momenti positivi. Non ho parlato con Fabregas, ci parlerò. A Como rivedrò gli amici, ma è un match importante in questo momento della stagione.