Ajax-Lazio, tutte le indicazioni per i tifosi biancocelesti: la nota del club

Domani andrà in scena Ajax-Lazio, partita che purtroppo ha preso risonanza internazionale ancor prima per le gesta dei protagonisti in campo, ma per tutte le vicende extra-campo legate alla scelta della sindaca di Amsterdam di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti.

Nelle scorse settimane c'era stato un forte botta e risposta tra il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, e la sindaca della capitale olandese che è rimasta irremovibile sulla scelta accusando i tifosi laziali con gravi generalizzazioni lesive per l'immagine degli stessi supporters e del club.

Poco fa la società biancoceleste ha reso pubblica una nuova nota per tutti i tifosi presenti ad Amsterdam invitando chi ancora non si fosse recato in Olanda di non farlo.

Ajax , Johan Cruijff Arena - Depositphotos

Nella pagina successiva la nota della Lazio