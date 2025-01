Como, Fabregas: "Lazio squadra di qualità in cui mi identifico. I nostri nuovi..."

Alla vigilia della gara di campionato tra Lazio e Como, il tecnico della squadra ospite Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

La Lazio è una squadra di grande qualità: insieme alla Fiorentina sono due squadre in cui mi identifico molto per come giocano. I ragazzi stanno bene, nel ritiro di Marbella sono stati giorni di ottimo lavoro su tanti aspetti per continuare a crescere. Siamo in un momento importante della stagione dove si vedono già cose molto molto positive: dobbiamo continuare così.