Lazio, rialzarsi per ripartire: la sfida contro il Como tra difficoltà e orgoglio

Ripartire dopo la sconfitta nel derby

Baroni cerca di risollevare la Lazio dopo la pesante sconfitta subita nel derby nell’ultima giornata del girone di andata. Nonostante le difficoltà dovute agli infortuni e alle squalifiche, il tecnico è chiamato a reinventare la squadra in un momento particolarmente significativo, in cui si celebrano i 125 anni di storia del club. L’obiettivo è chiaro: rialzarsi e dimostrare sul campo la voglia di riscatto, lasciandosi alle spalle il passo falso contro i giallorossi. Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per i biancocelesti, ma la sfida contro il Como rappresenta l’occasione per dare un segnale di orgoglio e riprendere il cammino. Il momento difficile era prevedibile, ed è arrivato: ora va affrontato con i fatti, non con le parole.

Una Lazio da ritmo Champions

Nella prima parte di stagione, la Lazio ha mantenuto un ritmo da Champions League, una prestazione che va replicata anche nel girone di ritorno per centrare l’obiettivo. Questa sera contro il Como servirà stringere i denti, in attesa dei rientri chiave per ritrovare equilibrio già dalla trasferta a Verona. Intanto, Baroni punta su Dia per guidare l’attacco: il centravanti senegalese, che ha inciso in 8 gol (6 reti e 2 assist) nelle prime 13 partite, deve ritrovare la brillantezza persa nelle ultime nove gare. L’assenza di Castellanos pesa, visto che con l’argentino la Lazio registra una percentuale di vittorie del 54% e una media di 1.8 punti a partita, mentre senza di lui la percentuale cala drasticamente al 20%. Tuttavia, i biancocelesti sono chiamati a dimostrarsi più forti di ogni difficoltà, impedendo a Nico Paz e compagni di prendere il controllo della partita.

